В ремейке "Золушки" снимется Пирс Броснан
13:44, 12 декабря 2019Кино и музыка
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Главную героиню в фильме сыграет певица Камилла Кобельо
Новую "Золушку" снимут в формате мюзикла / kinoreporter.ru
Актер Пирс Броснан сыграет короля в предстоящем музыкальном ремейке фильма «Золушка».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.
Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером – Кэй Кэннон.
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