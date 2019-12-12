В ремейке "Золушки" снимется Пирс Броснан

Главную героиню в фильме сыграет певица Камилла Кобельо

Актер Пирс Броснан сыграет короля в предстоящем музыкальном ремейке фильма «Золушка».

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.

Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером – Кэй Кэннон.

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