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В ремейке "Золушки" снимется Пирс Броснан

13:44, 12 декабря 2019
Кино и музыка
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Новую "Золушку" снимут в формате мюзикла / kinoreporter.ru

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.

Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером – Кэй Кэннон.

Ранее УНИАН писал о выходе трейлера сериала «Рождественская песнь».

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Теги: #кино