В московских туалетах установили камеры наблюдения (видео)

Системы видеонаблюдения есть во всех туалетных комплексах метро.

В московских туалетах установили камеры наблюдения. Администрация метрополитена уверяет, что они включаются только после выхода посетителя из кабинки.

Читайте такжеВ России "впервые за 145 лет" торжественно открыли теплый туалет в школе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подземки.

Отмечается, что системы видеонаблюдения есть во всех туалетных комплексах метро. Установка камер необходима для обеспечения безопасности пассажиров.

«После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», - говорится в сообщении.

В случае, если в кабине обнаружены забытые вещи, сигнал об этом поступает на станцию, после чего кабинку проверяют сотрудники метро.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались, что в туалете на станции «Цветной бульвар» установлена видеокамера.