В России школьницы жестоко избили сверстницу в туалете (видео)
В российском Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу. Причем дважды - в туалете торгового центра и в подъезде общежития.
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15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы, передает "К-Информ".
Свою жертву вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней. Агрессивные малолетки глумились над ребенком и наносили сильные удары по лицу, голове, оставляя синяки.
Все происходящее снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети.
По фактам избиения потерпевшая с мамой написали заявление в полицию.
Ранее в Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.