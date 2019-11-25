В России школьницы жестоко избили сверстницу в туалете (видео)

Девушки били свою жертву ногами по голове и требовали извиняться на коленях.

В российском Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу. Причем дважды - в туалете торгового центра и в подъезде общежития.

Читайте также"Задолжала 25 рублей": в РФ подростки жестоко избили на камеру школьницу (видео)

15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы, передает "К-Информ".

Свою жертву вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней. Агрессивные малолетки глумились над ребенком и наносили сильные удары по лицу, голове, оставляя синяки.

Все происходящее снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети.

По фактам избиения потерпевшая с мамой написали заявление в полицию.

Ранее в Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.