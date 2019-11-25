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В России школьницы жестоко избили сверстницу в туалете (видео)

15:53, 25 ноября 2019
Русский міръ
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Видео с издевательствами размещены в соцсетях / фото pixabay.com

В российском Сургуте девочки-подростки жестоко избивали свою сверстницу. Причем дважды - в туалете торгового центра и в подъезде общежития.

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15-летнюю школьницу несовершеннолетние хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы, передает "К-Информ".

Свою жертву вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней. Агрессивные малолетки глумились над ребенком и наносили сильные удары по лицу, голове, оставляя синяки. 

Все происходящее снимали на видео. Ролики распространяли через социальные сети. 

По фактам избиения потерпевшая с мамой написали заявление в полицию.

Ранее в Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.

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Теги: #Россия#избиение#школьники