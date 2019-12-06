Выпившая российская школьница искусала сотрудников полиции

Девушку посадили в служебный автомобиль, там она покусала инспекторов за руки.

В российских Чебоксарах 17-летняя местная жительница покусала сотрудников ГИБДД и ударила одного из них ногой в лицо.

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Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Чувашии.

Так, двое сотрудников ГИБДД при патрулировании увидели школьницу, которая вместе с подругой пила пиво на остановке. Девушку посадили в служебный автомобиль, там она покусала инспекторов за руки, после чего ударила одного из них ногой в лицо.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в начале декабря российские школьники устроили показ порно в ТРЦ.