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Выпившая российская школьница искусала сотрудников полиции

15:06, 06 декабря 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Чувашии.

Так, двое сотрудников ГИБДД при патрулировании увидели школьницу, которая вместе с подругой пила пиво на остановке. Девушку посадили в служебный автомобиль, там она покусала инспекторов за руки, после чего ударила одного из них ногой в лицо.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. 

Напомним, в начале декабря российские школьники устроили показ порно в ТРЦ.

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