В России инвалида в больнице заставили снимать гипс кусачками (фото)
12:13, 06 декабря 2019Русский міръ
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Позже главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.
Перед пациентом позже извинились / twitter.com/Vital19810
В российской Самаре медики выдали местному жителю с инвалидностью кусачки, чтобы тот сам снял себе гипс.
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Об этом он рассказал в своем Twitter, опубликовав соответствующие фото. Инцидент произошел 5 декабря.
"Отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали: "Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли. Два часа ковырял", - говорится в посте. У мужчины был разрыв коленных связок.
Позже стало известно, что главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.
Ранее в России санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.
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