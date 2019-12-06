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В России инвалида в больнице заставили снимать гипс кусачками (фото)

12:13, 06 декабря 2019
Русский міръ
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Перед пациентом позже извинились / twitter.com/Vital19810

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Об этом он рассказал в своем Twitter, опубликовав соответствующие фото. Инцидент произошел 5 декабря.

"Отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали: "Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли. Два часа ковырял", - говорится в посте. У мужчины был разрыв коленных связок.

Позже стало известно, что главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.

Ранее в России санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.

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Теги: #Россия#больница