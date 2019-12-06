В России инвалида в больнице заставили снимать гипс кусачками (фото)

Позже главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.

В российской Самаре медики выдали местному жителю с инвалидностью кусачки, чтобы тот сам снял себе гипс.

Читайте такжеВ России медсестра заразила ВИЧ троих детей и двух взрослых

Об этом он рассказал в своем Twitter, опубликовав соответствующие фото. Инцидент произошел 5 декабря.

"Отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали: "Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли. Два часа ковырял", - говорится в посте. У мужчины был разрыв коленных связок.

Позже стало известно, что главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые медицинские услуги.

Ранее в России санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.