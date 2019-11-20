В России откроют "уникальный" бар-матерщинник

Гостям бара будут предлогать преимущественно алкоголь и закуску.

В Санкт-Петербурге (Россия) анонсировали открытие нового заведения, официанты в котором будут вести себя с посетителями по-хамски и использовать в обращениях нецензурную брань.

Об этом говорится на сайте бара.

Читайте такжеНа Кубани девочка провела ночь в выгребной ямы туалета

Гостям бара будут предлогать преимущественно алкоголь и закуску.

«Можно выбрать коктейль «Вилкой в глаз», а можно «В ж*пу раз». Но лучше оба варианта, вдвое больше удовольствия. Здесь гостей посылают в ж*пу, потому что она означает вход в туалет», – пишет администрация бара.

Напомним, в одной из средних школ Орловской области (Россия) торжественно открыли утепленный внутренний туалет. До этого, уверяют чиновники, такого не было последние 145 лет.