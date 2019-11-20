На российском кладбище двух рабочих насмерть засыпало землей

Еще двух рабочих, которые попытались спасти коллег, также засыпало землей.

На строящемся кладбище в городе Мончегорске Мурманской области погибли двое рабочих.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Мурманской области.

Отмечается, что на землекопов обрушилась песчаная стена.

«Произошло обрушение откосов траншеи, выкопанной рабочими строительной организации для установки дренажной системы водоотвода», - пояснил собеседник агентства.

Изначально под завалом оказались двое рабочих, которые находились в траншее. Попытавшиеся их спасти коллеги также попали под обвал.

В результате двое рабочих погибли, еще двоим потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Омской области (Россия) детям вместо песка привезли землю с кладбища.