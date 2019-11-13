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В России детям вместо песка привезли землю с кладбища (видео)

08:54, 13 ноября 2019
Русский міръ
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Россиянки начали раскапывать землю и находить в ней кресты и цветы с могил / Скриншот

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На опубликованном видео в Twitter заметно, как местные жители разбирают комья земли и вынимают оттуда искусственные цветы, детали венков и крестов.

«Вот представьте: наши дети и внуки будут кататься на этом. Это настоящее кощунство. Веночки, крестики... горку! Вот под этой кучей глины скрыты старые венки с кладбища и кресты. Так что, товарищи, смотрите, куда будем отправлять внуков и детей на какую замечательную горку – на мусор с кладбища красноярского», – возмутилась одна из россиянок.

Как сообщал УНИАН, 63-летний российский историк, доцент Спбгу Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, сотрудничал с французской ультраправой партией "Национальный фронт" Марин Ле Пен и способствовал визиту французских радикалов в оккупированный Крым.

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Теги: #дети#Россия#кладбище