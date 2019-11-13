В России детям вместо песка привезли землю с кладбища (видео)

Гора земли с могил достигала нескольких метров.

В одном из сел Омской области (Россия) детям вместо песка привезли землю с кладбища.

Читайте такжеРоссиянин после допроса в полиции попал в реанимацию и умер

На опубликованном видео в Twitter заметно, как местные жители разбирают комья земли и вынимают оттуда искусственные цветы, детали венков и крестов.

«Вот представьте: наши дети и внуки будут кататься на этом. Это настоящее кощунство. Веночки, крестики... горку! Вот под этой кучей глины скрыты старые венки с кладбища и кресты. Так что, товарищи, смотрите, куда будем отправлять внуков и детей на какую замечательную горку – на мусор с кладбища красноярского», – возмутилась одна из россиянок.

В одном из сел Омской области сделали горку для детей из земли с кладбища, с венками, крестами, столбами вот оградок.

Представляете, какой визг подняли бы путинские мудозвоны случись такое в Украине? Вандалы! Фашисты! Но,поскольку произошло это в РФ, россиянам об этом не расскажут pic.twitter.com/654bVLDdfj — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 12, 2019

Как сообщал УНИАН, 63-летний российский историк, доцент Спбгу Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, сотрудничал с французской ультраправой партией "Национальный фронт" Марин Ле Пен и способствовал визиту французских радикалов в оккупированный Крым.