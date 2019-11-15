"Минимум 50 человек": в РФ школьник планировал массовый расстрел

Школьник увлекался молодежной криминальной субкультурой АУЕ.

Школьник из Чердыни (Пермский край, РФ) планировал совершить массовое убийство.

Об этом Ura.ru сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

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Парень написал план будущего преступления в тетради. В частности, он собирался «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство), выждать момент, убить минимум 50 человек».

Согласно надписям в его тетради, школьник увлекался субкультурой АУЕ (Арестантский Уклад Един» - слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику)

Отмечается, что школьник не успел осуществить задуманное. В настоящий момент с подростком работают специалисты.

Напомним, студент Даниил Засорин устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска (Россия). Парень открыл огонь из дробовика по сверстникам.

Всего он сделал 5 выстрелов. Один погибший, стрелок покончил с собой. Двое студентов ранены.

СМИ пишут, что причиной стрельбы в колледже в российском Благовещенске могла стать месть за девушку. По словам однокурсников расстрелявшего своих одногруппников Данила Засорина, его близкую подругу изнасиловали в одной из аудиторий.