Россиянин устроил стрельбу в колледже: есть погибшие

Студент 4-го курса вышел в туалет, а вернулся уже с оружием. Он начал стрелять по одногруппникам.

Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска (Россия). Парень открыл огонь из дробовика по сверстниках.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации СМИ, студент 4-го курса вышел в туалет, а вернулся уже с оружием и сразу начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал 5 выстрелов.

«Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, то увидели гражданина с оружием. Он выстрелил в сторону инспекторов, полицейские открыли огонь в ответ. Злоумышленника блокировали в аудитории», – добавляют в МВД Амурской области.

В полиции говорят, что в результате происшествия погибли двое человек, в том числе и стрелок.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября женщина с двумя детьми выбросились с девятого этажа на северо-востоке Москвы. Одному ребенку 3 года, другому еще нет и года. Предварительно, один малыш и мать умерли на месте.