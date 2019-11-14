Изнасиловали: названа возможная причина бойни в российском колледже

Девушку стрелка Засорина якобы изнасиловали в одном из помещений колледжа.

Причиной стрельбы в колледже в российском Благовещенске могла стать месть за девушку.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на студентов учебного заведения.

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По словам однокурсников расстрелявшего своих одногруппников Данила Засорина, его близкую подругу изнасиловали в одной из аудиторий.

Узнав об этом, Засорин рассвирепел и, войдя с оружием на занятия, начал целиться в тех, кого считал причастными к преступлению.

Заявление об изнасиловании в правоохранительные органы не поступало. Следователи проверяют эту версию.

Ранее СМИ сообщали, что студент Засорин вышел в туалет, а вернулся уже с оружием и сразу начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал 5 выстрелов. Один погибший, стрелок покончил с собой. Двое студентов ранены.