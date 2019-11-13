Российскому профессору-убийце принесли очки в изолятор – он "сходил с ума" без книг (видео)

Подсудимый рассказал, что в изоляторе его "никто не бьет" и особых жалоб у него нет.

Арестованному за убийство аспирантки российскому историку Олегу Соколову передали очки в изолятор.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева. Сейчас подсудимого содержат в изоляторе временного содержания (ИВС) в центре Петербурга.

Ранее Соколов обратился председателю городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Холодову с просьбой передать ему в изолятор очки, так как он не может без них читать.

"У меня огромная просьба - я не могу не читать, мне нужно очки <...> потому что без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность [получить] литературу, потому что я, как ученый, я просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас", - заявил Соколов.

Он также рассказал, что в изоляторе его "никто не бьет" и особых жалоб у него нет.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.