Расчленивший свою аспирантку профессор из России на следующий день собирался прочитать лекцию студентам

Профессор признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Егор Яковлев.

По его словам, Соколов общался с ним по телефону вечером 8 ноября, когда Ещенко была уже мертва. Во время разговора Яковлев хотел договориться с доцентом о записи анонса его фестивальной лекции на 13 ноября.

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«На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями», - написал историк.

Однако когда Соколов понял, что съемку можно провести в университете, он согласился, уточнив, что в этот день у него будет большой перерыв между лекциями. «При воспоминании об этом разговоре меня слегка потряхивает. Я стараюсь не думать, что происходило перед, во время или вскоре после нашего диалога», - отметил Яковлев.

Как сообщал УНИАН, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.