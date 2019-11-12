Российский "Наполеон-убийца" помог французским ультраправым посетить оккупированный Крым

В 2017 году при содействии историка-убийцы Олег Соколова Россию посетила глава французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

63-летний российский историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, сотрудничал с французской ультраправой партией "Национальный фронт" Марин Ле Пен и содействовал визиту французских радикалов в оккупированный Крым.

Об этом сообщает российское издание Фонтанка.

В 2015 году в оккупированный Крым приехали французские депутаты, большинство из которых были из "Национального фронта" Мари Ле Пен.

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По данным издания, визит в Крым глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий организовал не без содействия Соколова. Кроме того, в 2017 году при содействии Соколова Россию посетила сама Марин Ле Пен.

Также журналистам удалось узнать, что Соколов, как знаток Наполеона, преподавал и в самой Франции. Более того, Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который был создан в 2017 году. Его основатель - 29-летняя Марион Марешаль, внучка Жан-Мари Ле Пена и племянница Марин Ле Пен. Стоит отметить, что во французской прессе имя Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен.

Связи института с российским преподавателем были действительно тесными. Именно он, по данным "Фонтанки", встречал Марион Марешаль перед лекцией, прошедшей в конце марта 2019 года в СПбГУ.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

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Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.