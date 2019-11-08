В России таксисты до смерти забили пассажира за отказ платить (видео)
10:56, 08 ноября 2019Русский міръ
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Инцидент произошел 7 ноября около 17:00.
В российском Нижнем Новгороде трое таксистов убили пассажира за то, что тот отказался платить.
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Российский сайт "Лайф" публикует видео с места происшествия. Инцидент произошел 7 ноября около 17:00.
Машина такси с пассажиром прибыла по адресу назначения. Мужчина отказался платить, после чего водитель нажал кнопку SOS. На помощь к нему приехали двое коллег.
В результате завязавшейся потасовки пассажира забили до смерти.
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