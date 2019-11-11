Российский историк оправдался за убийство аспирантки: "превратилась в существо из страшной сказки"

Подсудимому избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО.

63-летний российский историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, пояснил на суде причины убийства.

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Как сообщает Znak.com, в ответ на соответствующий вопрос судьи Соколов заявил, что его избранница «стала при упоминании о [его] детях беситься». Подсудимый утверждает, что любил жертву и даже собирался жениться на ней.

«В моей жизни когда ничего подобного близко не встречалось. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка, которая казалось мне идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки. Вот причина», — сказал Соколов.

Как сообщает "Фонтанка", суд избрал подсудимому меру пресечения в виде двух месяцев в изоляторе. Профессора будут держать в СИЗО "крест".

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.