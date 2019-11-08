В России мужчина забил до смерти своего приятеля-инвалида

По словам племянницы погибшего, после армии у него не работала правая рука, и он не мог себя защитить.

Жителю Уфы Российский Федерации предъявили обвинения в избиении инвалида, умершего в больнице 5 ноября.

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Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 ноября потерпевший в гостях у своего знакомого, 45-летнего местного жителя, выпивал алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры побил гостя, после чего тот ушел домой. Через два дня мужчине стало плохо, его госпитализировали, но он умер от полученных травм.

Во время допроса приятель погибшего полностью признал вину, его задержали. Ему предъявили обвинение по части 4 статье 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее племянница погибшего сообщала, после армии у него не работала правая рука, и он не мог себя защитить.

Как сообщал УНИАН, на юго-востоке Московской области 15-летняя девочка с инвалидностью приехала в гости к своему отцу, где над ней надругался собутыльник мужчины.