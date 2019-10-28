В РФ девочка-инвалид приехала к отцу и была изнасилована его собутыльником

По словам матери девочки, пока ее пьяный отец спал, некий дядя Леша трогал девочку за интимные места.

На юго-востоке Московской области 15-летняя девочка с инвалидностью приехала в гости к своему отцу, где над ней надругался собутыльник мужчины.

Читайте такжеВыколола глаза: в РФ женщина из ревности к мужу искалечила собственного 5-месячного ребенка

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Она сказала, что пьяный отец спит, а некий дядя Леша трогает ее за интимные места и заставляет ее делать то же самое», - рассказала мать девочки.

Она объяснила, что по развитию ее 15-летняя дочь находится на уровне четырехлетнего ребенка и переживает сильнейший психологический стресс. От отца девочку забрала бабушка.

Мать пострадавшей утверждает, что отец якобы не хотел выпускать девочку на улицу, поэтому пришлось вызвать полицию.

Надругавшегося над девочкой гостя задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Как сообщал УНИАН, в Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами.