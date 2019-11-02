В России пьяная школьница разгромила дом топором

Соседи неоднократно вызывали полицию из-за ее выходок, но мер по отношению к ней никаких не приняли.

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеУ зарезавшего мальчика в детсаду России были видения и приступы белой горячкиПо словам одной из соседок, мать девочки давно ушла из дома, и сейчас она проживает в квартире вместе с отчимом, который не может повлиять на ее поведение. При этом к школьнице в гости часто приходят подростки, которые хамят и употребляют спиртные напитки.

«Устраивают беспределы, устраивают дебоши», – отметила она.

Она пояснила, что соседи уже неоднократно вызывали полицию, однако правоохранительные органы никаких мер не приняли.

Как ранее сообщал УНИАН, в России школьница «заказала» своему любовнику родителей.