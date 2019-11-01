Не разрешали жить вместе: в России школьница "заказала" своему любовнику родителей

Подозреваемого уже задержали, а 15-летнюю девушку готовят привлечь к ответственности.

В Липецкой области (Россия) 15-летняя школьница попросила своего 22-летнего парня убить ее родителей, потому что те не позволяли паре жить вместе.

Об этом говорится в материале Аргументы и факты.

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По версии следствия, 15-летняя россиянка долгое время конфликтовала со своим отцом, который незадолго до происшествия покинул ее мать и женился на новой женщине. Основной причиной конфликта между близкими были отношения школьницы со взрослым парнем, с которым она хотела жить.

Позже девушка уговорила парня убить отца и мачеху. Ночью 29 октября он зарезал хозяйку дома и ранил мужчину, однако с третьего раза промахнулся и порезал подругу.

Отец девушки остался жив и вызвал «скорую».

«В ходе допросов, осмотра места происшествия следователи получили доказательства причастности обоих к совершению особо тяжкого преступления. Изучена переписка в соцсети, что подтверждает их сговор и детальное планирование убийства, после которого с целью скрыть следы преступления молодые люди пытались сжечь дом», – сообщили в полиции.

Отмечается, что подозреваемого уже задержали, а 15-летнюю девушку готовят привлечь к ответственности.

Как сообщал УНИАН, супруги россиян занимались сексом в салоне самолета отечественного авиаперевозчика, за инцидентом следили пассажиры.