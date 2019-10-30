В России каннибал убил и съел троих мужчин (видео)

Кроме того, мужчина ловил и поедал кошек и собак.

Житель российского Архангельска предстанет перед судом за убийство троих мужчин, которых он съел.

Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета РФ.

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На протяжении года, с марта 2016-го по март 2017-го, убил троих знакомых мужчин. 51-летний обвиняемый сначала поил своих жертв, а затем убивал их "в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу".

Следователи установили, что местный житель расчленял тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы.

Жертвами каннибала также становились кошки, собаки и птицы, которых он также употреблял в пищу. Их останки были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Медицинская экспертиза показала, что обвиняемый психически здоровый. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в России 80-летнюю бабушку подозревают в расчленении квартиранта из Украины.