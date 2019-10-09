В Москве мужчина залез по трубе в чужую квартиру, чтобы выпить воды
04:02, 09 октября 2019Русский міръ
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После того, как мужчина утолил жажду, он вышел через дверь и пропал в неизвестном направлении.
Сначала мужчина пытался проникнуть в квартиру на третьем этаже / pixabay.com
В Москве мужчина проник в чужую квартиру, чтобы выпить воды
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Сначала мужчина пытался проникнуть в квартиру на третьем этаже в доме на улице Панферова. После неудачной попытки он «порезал провода, сломал радиатор и вышел из падика».
«Но и тут не успокоился - запрыгнул по водосточной трубе на четвёртый, сломал окно и оказался дома у бабули-соседки. И тут ещё один поворот - преступный коротышка просто попросил у неё воды», - говорится в сообщении.
После того, как мужчина утолил жажду, он вышел через дверь и пропал в неизвестном направлении.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года россиянин намеренно ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму.
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