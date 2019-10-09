В Москве мужчина залез по трубе в чужую квартиру, чтобы выпить воды

После того, как мужчина утолил жажду, он вышел через дверь и пропал в неизвестном направлении.

В Москве мужчина проник в чужую квартиру, чтобы выпить воды

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеВ России мужчина украл и продал 18 тонн шоколада из-за долгов

Сначала мужчина пытался проникнуть в квартиру на третьем этаже в доме на улице Панферова. После неудачной попытки он «порезал провода, сломал радиатор и вышел из падика».

«Но и тут не успокоился - запрыгнул по водосточной трубе на четвёртый, сломал окно и оказался дома у бабули-соседки. И тут ещё один поворот - преступный коротышка просто попросил у неё воды», - говорится в сообщении.

После того, как мужчина утолил жажду, он вышел через дверь и пропал в неизвестном направлении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года россиянин намеренно ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму.