Не имел где жить: россиянин намеренно ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму (видео)

После нападения грабитель сам ждал полицию в киоске.

В Москве камеры наблюдения сняли нападения мужчины на цветочный киоск. Он украл деньги, но убегать не спешил - грабитель сел, чтобы дождаться полицейских.

Видео появилось в Twitter-аккаунте Mash.

Москвич пошел на ограбление, чтобы сесть в тюрьму.



Игорь Чекрыгин ОГРАБИЛ цветочный магазин, а потом САМ ДОЖДАЛСЯ ПОЛИЦИИ. Парень говорит посадите в тюрьму, мне негде жить pic.twitter.com/lJKUHNRTQB — Breaking Mash (@BreakingMash) December 8, 2018

Игорь Чекригин намеренно ограбил цветочный магазин, чтобы сесть в тюрьму. В ролике видно, как сначала мужчина пригрозил продавщице ножом и потребовал денег. Когда вор забирает нужное из кассы, он не убегает. Грабитель садится в магазине и ждет полицию.

Оказалось, что грабитель хотел сдаться правоохранителям, поэтому остался на месте. Чекригин признался, что у него нет жилья. Он решил, что, совершив преступление, он получит крышу над головой в тюрьме.