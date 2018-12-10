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Не имел где жить: россиянин намеренно ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму (видео)

16:36, 10 декабря 2018
Русский міръ
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Россиянин хотел попасть в тюрьму / фото politie.nl

В Москве камеры наблюдения сняли нападения мужчины на цветочный киоск. Он украл деньги, но убегать не спешил - грабитель сел, чтобы дождаться полицейских.

Видео появилось в Twitter-аккаунте Mash.

Игорь Чекригин намеренно ограбил цветочный магазин, чтобы сесть в тюрьму. В ролике видно, как сначала мужчина пригрозил продавщице ножом и потребовал денег. Когда вор забирает нужное из кассы, он не убегает. Грабитель садится в магазине и ждет полицию.

Оказалось, что грабитель хотел сдаться правоохранителям, поэтому остался на месте. Чекригин признался, что у него нет жилья. Он решил, что, совершив преступление, он получит крышу над головой в тюрьме.

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Теги: #Россия#ограбление