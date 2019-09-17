В России на учениях БТР задавил двух росгвардейцев
13:01, 17 сентября 2019Русский міръ
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Учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.
БТР сбил двух сотрудников Росгвардии / фото Министерства обороны РФ
Бронетранспортер (БТР) насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области, передает ТАСС.
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Об этом сообщили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.
По предварительной информации, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.
Подробности произошедшего не приводятся.
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