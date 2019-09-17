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В России на учениях БТР задавил двух росгвардейцев

13:01, 17 сентября 2019
Русский міръ
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БТР сбил двух сотрудников Росгвардии / фото Министерства обороны РФ

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Об этом сообщили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

По предварительной информации, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

Подробности произошедшего не приводятся.

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Теги: #Россия#БТР