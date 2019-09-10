"Развели" и "немного поюзали": Гуф извинился за клип с Тимати и удалил с YouTube

Российский рэпер утверждает, что не знал о настоящей цели ролика.

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед поклонниками за клип в поддержку московского мэра и удалил его с YouTube.

Видеообращение исполнителя опубликовано в Instagram вечером 10 сентября.

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Клип Тимати (Тимуром Юнусовым) "Москва" вышел 7 сентября ко Дню города. В песне, в частности, были строки: «Не хожу на митинги и не втираю дичь" и "Хлопните бургер за здоровье Собянина".

Видео в течение нескольких дней набрало миллион дизлайков, поскольку вышло накануне выборов в Московский парламент.

В свою очередь, Долматов заявил, что не знал о выборах: "*** буду, я не знал, что у нас выборы мэра были". По его словам, в записи клипа он "вписался на энтузиазме", а его "развели" и "немного поюзали". Гуф утверждает, что ничего не заработал на записи, и добавил, что может отказаться от сотрудничества с Тимати.

"Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, правящая российская партия "Единая Россия" теряет места в Мосгордуме. Согласно опросу в воскресенье, "Единая Россия" забрала 28 мандатов. В то же время самовыдвиженцы заняли 26 мест в столичном парламенте.