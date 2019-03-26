В Москве попугай-неврастеник, любящий женское присутствие, пройдет курс лечения антидепрессантами (видео)

В орнитарии уже появилась негласная должность «дежурного по попугаю», который постоянно общается с птицей.

Орнитологи будут лечить антидепрессантами попугая, попавшего в Московский орнитарий.

Уточняется, что в орнитарий попал желтохохлый какаду и он — неврастеник. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

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«Для интеллектуальных птиц, которым является этот попугай, это достаточно распространенное явление. Вообще попугаи любят выщипывать на стрессе из себя перья, а этот не только перья выщипывает, а еще и орет. Он категорически не согласен оставаться один, ему надо, чтобы обязательно рядом был человек, причем предпочтительно девушка», — рассказали в орнитарии.

Теперь около птицы постоянно будет человек, который будет с ней общаться, а ветеринар уже делает ему успокоительные медикаментозные процедуры, дает антидепрессанты.

Специалист также рассказал, что до состояния стресса попугая может довести что угодно, от изменения условий содержания до ремонта в квартире или изменения семейного положения хозяина.