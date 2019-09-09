Путинская "Единая Россия" теряет голоса на местных выборах после протестов в Москве

"Единая Россия" потеряла более трети мест в Московском парламенте, которые она ранее контролировала.

Правящая российская партия "Единая Россия" теряет места в Мосгордуме.

Об этом информирует REUTERS со ссылкой на российские СМИ.

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Данные о выборах свидетельствуют о том, что "Единая Россия" потеряла более трети мест, которые она ранее контролировала, отмечает агентство.

Согласно опросу в воскресенье, "Единая Россия" забрала 28 мандатов. В то же время самовыдвиженцы заняли 26 мест в столичном парламенте.

В Мосгордуму проходят также представители Коммунистической партии – 13 мандатов. Оппозиционные партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" взяли по три мандата.

Всего в Московском парламенте 45 мест.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Москве состоялось несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Оно посвящено так называемому "московской делу" о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.