Новый клип Тимати и Гуфа про Москву набрал миллион дизлайков и установил рекорд (видео)

Российский клип впервые попал в топ-20 мировых антихитов YouTube.

Рекорд по дизлайкам в российском сегменте YouTube установил клип Тимати и Гуфа. Музыканты выпустили клип про столицу РФ в преддверии выборов. Сейчас их обвиняют в продажности властям.

Читайте также"Стопроцентный хит": Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска" (видео)

Клип всего за два дня собрал миллион дизлайков. В песне есть строчки «не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина» (мера Москвы. - ред.).

Теперь у России есть первое видео в топ-20 мировых антихитов YouTube.