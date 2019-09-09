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Новый клип Тимати и Гуфа про Москву набрал миллион дизлайков и установил рекорд (видео)

18:02, 09 сентября 2019
Кино и музыка
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Рекорд по дизлайкам в российском сегменте YouTube установил клип Тимати и Гуфа.  Музыканты выпустили клип про столицу РФ в преддверии выборов. Сейчас их обвиняют в продажности властям.

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Клип всего за два дня собрал миллион дизлайков.  В песне есть строчки «не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина» (мера Москвы. - ред.).

Теперь у России есть первое видео в топ-20 мировых антихитов YouTube.

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Теги: #Тимати уходит со сцены