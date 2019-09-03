"Целились в детей": в РФ на школьной линейке провели номер с оружием (видео)

Мать одного из первоклассников возмутилась, что подобное выступление устроили в 15-ю годовщину теракта в Беслане.

В Воронеже Российской Федерации на открытии одной из школ 2 сентября для школьников провели показательное выступление подростков в камуфляже, которые наставили на детей дула пистолетов.

Об этом сообщило издание «Moe! Online» со ссылкой на родителей учащихся.

Мать одного из первоклассников, Анна, возмутилась, что подобное выступление устроили в годовщину теракта в Беслане, так как эти события «подсознательно в голове».

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«И тут выбежали подростки в камуфляже и стали показывать приемы рукопашного боя, махали каким-то флагом, выстраивали фигуры, а потом в одном из эпизодов использовали пистолеты. С переката они поднимались и изображали прицеливание. И целились в наших детей. Неужели нельзя было так номер организовать, чтобы дула в другую сторону были направлены? Или вообще без оружия. Дети-то про Беслан не знают, а у меня от такой картины аж сердце замерло», - поделилась своими впечатлениями Анна.

По ее словам, первоклассники не испугались, так как не понимали, что происходит. В свою очередь директор школы рассказала, что выступление было согласованным, а оружие - не настоящим, перед детьми выступали активисты военно-патриотического клуба.

Как сообщал УНИАН, в гимназии №540 Санкт-Петербурга (Россия) на линейку в День знаний пригласили бойцов "Росгвардии". Силовики, в частности, показывали детям, как скручивать граждан на митингах.