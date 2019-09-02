Российским школьникам ко Дню знаний "Росгвардия" показывала, как скручивать людей на митингах

На праздничную линейку силовиков пригласила администрация учебного заведения.

В гимназии №540 Санкт-Петербурга (Россия) на линейку в День знаний пригласили бойцов "Росгвардии". Силовики, в частности, показывали детям, как скручивать граждан на митингах.

Об этом сообщают местные СМИ.

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На праздничную линейку силовиков пригласило руководство гимназии, которое таким образом просило продемонстрировать "возможности Росгвардии", на что способны бойцы.

В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что у детей была выездная линейка, а сами школьники от показательных выступлений были "в восторге".

По словам собеседников СМИ, программу согласовывали с учетом мнения педколлектива, школьных психологов и старшеклассников.

В "Росгвардии" считают, что демонстрировали не разгоны митингов, а "задержание особо опасных преступников".

Как сообщал УНИАН, развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.