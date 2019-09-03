В России блогера хотят посадить на шесть лет за пост с размышлениями о детях силовиков

На данный момент блогер арестован до 3 октября, следствие подозревает его в разжигании ненависти.

В Пресненском районном суде Москвы в понедельник, 2 сентября, прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для жителя Подмосковья, блогера Владислава Синицы, которого следствие подозревает в «разжигании ненависти с угрозой насилия» за пост в Twitter о детях силовиков.

Об этом передает DW.

Читайте такжеРоссийским школьникам ко Дню знаний "Росгвардия" показывала, как скручивать людей на митингахОтмечается, что это максимальное наказание, которое может грозить по данной статье. На данный момент блогер арестован до 3 октября по решению Пресненского суда.

В своем посте, которое следствие сочло экстремистским, Синица, в частности, написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы».

Адвокат блогера выделил отсутствие состава преступления. По мнению защитника, в посте содержатся «не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести». Его подзащитный признал факт публикации сообщения в микроблоге, однако не признает себя виновным.

Владислава Синицу задержали 3 августа. Дома у него провели обыск, изъяв компьютер и мобильные телефоны.

Как ранее сообщал УНИАН, в России у родителей хотят отобрать ребенка из-за участия в протестах.