В России трое полицейских изнасиловали молодую девушку прямо в служебной машине

Под видом задержания мужчины заманили девушку в машину и заперли изнутри.

На Урале поймали трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки. Все трое работают в полиции Екатеринбурга.

Об этом сообщает "КП Урал".

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Под видом задержания мужчины заманили девушку в машину и заперли изнутри.

"В ночь на 18 августа сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера", – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас все они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" (до десяти лет) и "Насильственные действия сексуального характера" (столько же). В ближайшее время им изберут меру пресечения.