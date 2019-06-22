В Бердичеве на Житомирщине попрощались с нардепом Тымчуком

Народного депутата, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, погибшего в Киеве 19 июня, похоронили сегодня на Центральном городском кладбище.

В Бердичеве Житомирской области похоронили народного депутата от «Народного фронта», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, погибшего в Киеве 19 июня.

Как сообщили УНИАН в Бердичевском городском совете, депутата похоронили на Центральном городском кладбище.

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Проститься с Тымчуком пришло более ста человек. Среди пришедших на похороны - родственники, близкие, однопартийцы, волонтеры. Часть людей прибыла из Киева и Житомира.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову.

По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

Сегодня, 22 июня, в столичном Доме офицеров состоялась церемония прощания с Тымчуком.