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В Бердичеве на Житомирщине попрощались с нардепом Тымчуком

17:06, 22 июня 2019
Общество
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На похороны Тымчука в Бердичеве пришли больше сотни человек / фото УНИАН

В Бердичеве Житомирской области похоронили народного депутата от «Народного фронта», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, погибшего в Киеве 19 июня.

Как сообщили УНИАН в Бердичевском городском совете, депутата похоронили на Центральном городском кладбище.

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Проститься с Тымчуком пришло более ста человек. Среди пришедших на похороны - родственники, близкие, однопартийцы, волонтеры. Часть людей прибыла из Киева и Житомира.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову.

По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

Сегодня, 22 июня, в столичном Доме офицеров состоялась церемония прощания с Тымчуком.

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Теги: #Житомирщина#похороны#бердичев#Дмитрий Тымчукпогода в Житомире