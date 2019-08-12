В России пастух ради вкусного шашлыка задавил конем чужого барана

От животного остались лишь кости.

35-летний пастух из русского села Чумановка конем убил барана и приготовил из него себе обед.

Об этом пишет omsk.kp.ru.

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Мужчина ехал на лошади и случайно задавил барана другого жителя села. Вероятно, чтобы животное не страдало, он решил добить барана. Когда тот умер, мужчина забрал животное и приготовил из него шашлык.

В свою очередь хозяин заметил, что его баран не вернулся с пастбища, поэтому обратился в отделение полиции и начал поиски. Убийцу животного нашли быстро, но от барана - остались лишь кости.

Против пастуха уже возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, на Урале камеры наблюдения засняли нападение двух второклассников на магазин с игрушками. Они угрожали пистолетом.