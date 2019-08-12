Под российским Ярославлем построили «дорогу в никуда» (фото)

Заместитель мэра Ярославля заверил, что средства на завершение дороги есть, "работа ведется", а подрядчика скоро найдут.

В России автомобилист обнаружил, что новая трасса «Ярославль – Шопша», о сдаче которой недавно объявили чиновники, внезапно заканчивается возле знака «Ярославль». После него километр придется проехать по страшному бездорожью.

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Пост с фотографиями «новой трассы» появился в сообществе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ» соцсети "Вконтакте".

«Я сегодня прокатился по полностью восстановленному участку дороги, ведущему «Гагарина- а/д Ярославль-Шопша», моему удивлению не было предела, когда дорога закончилась точно перед знаком Ярославль и начался ад, протяженностью около 1 км, до начала ул. Гагарина. Совсем недавно в новостях прошло очередное хвастовство, в том числе по поводу этой дороги, что участок сделан и принят, все отлично», – говорится в публикации пользователя Максима Малкина.

На ситуацию обратили внимание местные СМИ. «MK.RU Ярославль» сообщает, что в комментариях к публикации откликнулся и заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев. Он заверил, что средства на ремонт километра дороги есть, "работа ведется" а подрядчика скоро найдут.

Ранее сообщалось, что жители поселка Сураново в Кузбассе РФ из-за отсутствия дорог не могут доехать на машине до административного центра - города Тайга - и вынуждены возить на электричке или автовагоне тела умерших родственников на освидетельствование в морг в 50 километрах.