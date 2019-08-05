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В России к тушению лесных пожаров подключились шаманы с бубнами (видео)

10:42, 05 августа 2019
Русский міръ
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В России шаманы вызывали дождь / ndn.info

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да. У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире", - отмечается в сообщении. 

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Как сообщалось, Счетная палата РФ подсчитала сумму ущерба, который нанесли в этом году лесные пожары. Согласно сообщению прес-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей. 

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Теги: #лесной пожар#лесной пожар в России