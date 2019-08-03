Ущерб от лесных пожаров в России составил почти 2,5 миллиарда рублей (инфографика)

Пожары в России охватили более 4 миллионов га леса.

Счетная палата РФ подсчитала сумму ущерба, который нанесли в этом году лесные пожары.

Согласно сообщению прес-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей.

Самыми масштабными по площади стали пожары в июле этого года, которые охватили более 4 миллионов га леса.

"По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами", - сообщили в Счетной палате.

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Как сообщал УНИАН, в России заявили, что тушить пожар в Сибири "экономически невыгодно", поскольку стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

В то же время, около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.