Задержан подозреваемый в убийстве секс-блогерши в Москве

В убийстве девушки подозревается ранее судимый мужчина 1986 года рождения.

Задержан подозреваемый в убийстве российской секс-блогерши Екатерины К., тело которой было найдено в чемодане в квартире на западе Москвы.

Об этом во вторник, 30 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

Читайте такжеНа Киевщине строители сожгли и закопали парня из-за надуманной кражи (фото)

По словам Ивановой, в убийстве девушки подозревается ранее судимый мужчина 1986 года рождения, в ближайшее время он будет доставлен к следователям для допроса и прочих следственных действий.

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 27 июля, в московской квартире было найдено обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье.

По данным СМИ, Екатерина была участницей конкурса красоты в Москве, а также получила квалификацию в престижном Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.

Также сообщалось, что перед смертью она разорвала отношения с 32-летним мужчиной и начала встречаться со старшим мужчиной. Она и 52-летний мужчина намеревались совершить поездку в Нидерланды. Последний свой пост она опубликовала из поездки на Корфу 22 июля.