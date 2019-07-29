Раздели и перерезали горло: в Москве нашли чемодан с телом секс-блогерши (фото)

Полиция не исключает причастность любовника к убийству.

Вечером в субботу, 27 июля, в московской квартире было найдено обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их данным, родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело девушки в чемодане.

Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram на имя Кэтти было подписано 80 тысяч человек. Она также работала медиком.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность.

По данным СМИ, Екатерина была участницей конкурса красоты в Москве, а также получила квалификацию в престижном Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.

Также сообщается, что перед смертью она разорвала отношения с 32-летним мужчиной и начала встречаться со старшим мужчиной. Она и 52-летний мужчина намеревались совершить поездку в Нидерланды. Последний свой пост она опубликовала из поездки на Корфу 22 июля.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года в США 28-летнюю топ-модель Келси Квейл застрелили в ее авто.