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"Были безбожниками": в РПЦ объяснили большие потери Красной армии во Вторую мировую

14:22, 25 июня 2019
Русский міръ
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Представитель РПЦ напомнил, что в первые месяцы войны погибли более 60% красноармейцев / фото: mil.ru

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Об этом заявил глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», - отметил он.

«И войну выиграли крещёные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной», - подытожил Иоанн.

Как сообщал УНИАН, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что во второй мировой войне «люди выиграли войну у зверей», а «Бог победил дъявола».

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Теги: #Россия#РПЦ#солдат#Вторая мировая