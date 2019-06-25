"Были безбожниками": в РПЦ объяснили большие потери Красной армии во Вторую мировую

Глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что войну выиграли крещёные люди.

В начале Второй мировой войны некрещеные солдаты Красной армии погибали за то, что были безбожниками, а выиграли войну - крещёные.

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Об этом заявил глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», - отметил он.

«И войну выиграли крещёные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной», - подытожил Иоанн.

Как сообщал УНИАН, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что во второй мировой войне «люди выиграли войну у зверей», а «Бог победил дъявола».