Министр культуры РФ объявил Бога победителем во Второй мировой: "люди выиграли у зверей"

По словам министра, за последние 20 лет в России выросло поколение, которое "ошибочно представляет историю Второй мировой войны".

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что во второй мировой войне «люди выиграли войну у зверей», а «Бог победил дъявола».

Как сообщает "ТАСС", такое мнение министр высказал, презентуя в Белграде свою книгу "Война. Мифы СССР. 1939-1945".

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Отвечая на вопрос ведущей, о том, кто победил во Второй мировой войне, российский министр сказал:

"Вы хотите ответ формальный или неформальный? Если формально, то понятно, что коалиция союзников выиграла у коалиции фашистской Германии. Если смотреть на этот вопрос шире, то люди, человеки, homo sapiens, выиграли эту войну у зверей, добро выиграло у зла, Бог победил дьявола в этом конкретном месте в это конкретное время", - заявил министр.

По его словам, за последние 20 лет в России выросло поколение, которое ошибочно представляет историю Второй мировой войны.

«Они либо ничего не знают о ней, либо их голова забита чушью на основе голливудских фильмов, статей в интернете и компьютерных игр. Поэтому я решил написать простую, доходчивую книгу, в которой опроверг черные мифы, навязанные нам", - отметил Мединский.

Отметим, Владимир Мединский - доктор исторических и политических наук.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.