В России во время сдачи ЕГЭ умерла школьница

Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета, и в коридоре ей стало плохо.

В Чебоксарах Российской Федерации ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена по математике.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

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По данным чиновников, у школьницы с детства была инвалидность. Утром, когда она пришла на экзамен, у нее был нездоровый вид. Медики и организаторы ЕГЭ рекомендовали ученице отказаться от сдачи, но она приняла решение написать работу.

Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета, и в коридоре ей стало плохо.

«Была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», - рассказали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в школе города Заречный Пензенской области на время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили, как выпускники справляют нужду.