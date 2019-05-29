Учил курить на борту: скандального актера Панина оштрафовали за очередную выходку
Скандального российского актера Алексея Панина оштрафовали за очередной пьяный дебош и курение на борту самолета.
Об этом сообщает РИА Новости.
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Суд Владимирской области вынес приговор и обязал актера выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей. Именно столько понадобилось авиакомпании, чтобы провести дополнительную санитарную обработку салона лайнера и устранить последствия курения на борту.
Сам инцидент произошел еще в декабре 2018 года. Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву, в результате чего был снят с рейса. Он неоднократно курил в туалете лайнера, несмотря на личные предупреждения стюардесс. Затем принялся учить других пассажиров, как правильно курить на борту, прикрывая датчики дыма салфеткой.
Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.
Как сообщал УНИАН, скандальный Алексей Панин, которого называли "любимый актер Путина", нарвался на жесткую критику от пользователей сети из-за "голой" фотосессии.