Учил курить на борту: скандального актера Панина оштрафовали за очередную выходку

В декабре 2018 года Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву. Но штраф в 59 тысяч рублей актер получил только сейчас.

Скандального российского актера Алексея Панина оштрафовали за очередной пьяный дебош и курение на борту самолета.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд Владимирской области вынес приговор и обязал актера выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей. Именно столько понадобилось авиакомпании, чтобы провести дополнительную санитарную обработку салона лайнера и устранить последствия курения на борту.

Сам инцидент произошел еще в декабре 2018 года. Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву, в результате чего был снят с рейса. Он неоднократно курил в туалете лайнера, несмотря на личные предупреждения стюардесс. Затем принялся учить других пассажиров, как правильно курить на борту, прикрывая датчики дыма салфеткой.

Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Как сообщал УНИАН, скандальный Алексей Панин, которого называли "любимый актер Путина", нарвался на жесткую критику от пользователей сети из-за "голой" фотосессии.