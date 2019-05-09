цей матеріал доступний українською

Охранник главаря «ДНР» Пушилина нарядился в форму НКВД на «парад» в Донецке

13:41, 09 мая 2019
Русский міръ
1431 0
Главаря "ДНР" Пушилинаа охраняет человек в форме НКВД / Новости Донбасса

В ходе парада боевиков в оккупированном Донецке рядом рядом с главарем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным был замечен человек в форме НКВД времен Второй мировой войны.

Читайте такжеСерпы, молоты, танки и Путин: в Москве под надзором снайперов прошел парад ко Дню Победы (фото)

Как сообщают «Новости Донбасса», в таком образе на парад пришел начальник службы охраны Пушилина.

Новости Донбасса

Советский Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) совмещал правоохранительные функции с функциями обеспечения госбезопасности.

Согласно объективным оценкам историков, органы НКВД ответственны за многочисленные репрессии и насилие в отношении советских граждан и солдат Красной армии.

Ранее в российском городе Пятигорск впервые состоялся парад дошкольных войск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донецк#Пушилин#9 мая