Охранник главаря «ДНР» Пушилина нарядился в форму НКВД на «парад» в Донецке
В ходе парада боевиков в оккупированном Донецке рядом рядом с главарем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным был замечен человек в форме НКВД времен Второй мировой войны.
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Как сообщают «Новости Донбасса», в таком образе на парад пришел начальник службы охраны Пушилина.
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