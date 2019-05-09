Охранник главаря «ДНР» Пушилина нарядился в форму НКВД на «парад» в Донецке

По оценкам историков, органы НКВД ответственны за многочисленные репрессии и насилие в отношении советских граждан.

В ходе парада боевиков в оккупированном Донецке рядом рядом с главарем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным был замечен человек в форме НКВД времен Второй мировой войны.

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Как сообщают «Новости Донбасса», в таком образе на парад пришел начальник службы охраны Пушилина.

Советский Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) совмещал правоохранительные функции с функциями обеспечения госбезопасности.

Согласно объективным оценкам историков, органы НКВД ответственны за многочисленные репрессии и насилие в отношении советских граждан и солдат Красной армии.

Ранее в российском городе Пятигорск впервые состоялся парад дошкольных войск.