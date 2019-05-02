В России начали продавать георгиевские ленточки со свастикой

Пользователи соцсети напомнили, что георгиевская ленточка давно стала символом российского терроризма.

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной свастикой привезли в Россию из Китая.

«Друзья! Как вам креатив "китайских товарищей". Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это... В общем к звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой?» - написал он.

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В комментариях пользователи соцсети напомнили, что георгиевская ленточка давно стала символом российского терроризма.

«Ну вообще-то эта лента уже стала символом российского терроризма, ну и до фашизма тут недалеко)»;

«Ну дизайн то точно в РФ утверждали»;

«Вы только китайцам не вздумайте упрёки адресовать. Они могут обидеться и начать дружить с Америкой. И нам тогда полный кирдык. Наберитесь мужества, рот на замок и молчите в тряпочку, как вы это хорошо умеете делать», - писали пользователи соцсети.

Напомним, с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты, которая имеет провокационный характер.

Как сообщал УНИАН, семье из Швеции, которая заказала в интернет-магазине наволочки для подушек с узором из роз, пришли наволочки со свастикой и профилем Гитлера.