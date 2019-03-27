Интернет-магазин прислал семье из Швеции наволочки со свастикой и Гитлером

Женщина, которая заказала четыре наволочки, попросила мужа их сжечь.

Семье из Швеции, которая заказала в интернет-магазине наволочки для подушек с узором из роз, пришли наволочки со свастикой и профилем Гитлера.

Об этом сообщает Aftonbladet.

В углу постельного белья Семья Челльгарнов из шведского города Филипстад обнаружила штемпель со свастикой, а также профили Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

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По словам Йоханнеса Челльгарна, сначала его жена, которая заказала четыре наволочки, попросила их сжечь. Однако затем он всё-таки отправил фотографии наволочек на сайт интернет-магазина с требованием объяснить произошедшее.

«Было бы ужасно, если бы эти наволочки попали к кому-то, кто видел Вторую мировую своими глазами, или же к их потомкам», - считает Челльгарн.

По его словам, ему не удалось найти телефон интернет-магазина, однако он отправил сайту сообщение.

«Скорее всего, ответа мы не получим. Однако мы сфотографировали сами свастики и отправили им фотографии», - отметил швед.

Отмечается, что семья Челльгарнов делала заказ в данном интернет-магазине впервые.

«Мы, разумеется, выкинем наволочки и, скорее всего, здесь больше не будем ничего покупать», - подытожил Йоханнес Челльгарн.

Как сообщал УНИАН, ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге.