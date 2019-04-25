Побег из курятника: в РФ пьяный дебошир на ходу выпал из полицейской машины и уполз (видео)

Полицейские, обнаружив пропажу дебошира, вернулись за ним и доставили в отдел полиции.

В Волжске (Марий Эл, Российская Федерация) пьяный дебошир на ходу выпал из полицейской машины и ушел.

Об этом «Интерфакс» сообщила пресс-служба республиканского МВД в четверг.

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Ранее в интернете появилось видео, снятое автолюбителями, на котором видно, как у движущейся полицейской машины открывается задняя дверь и из нее выпадает мужчина. После этого он отползает и встает на обочине дороги, а полицейские, не заметив пропажи, уезжают.

По данным пресс-службы МВД Марий Эл, 24 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела полиции "Волжский" поступило сообщение о семейном скандале. Прибывшие на место полицейские решили доставить пьяного мужчину, устроившего ссору с семьей, в отдел.

"Однако в пути он выпал из отсека для задержанных. Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним и доставили в отдел полиции. В результате инцидента, по предварительным данным, мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка.