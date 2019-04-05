В России семейная пара перерыла 12 тонн мусора, чтоб найти свои деньги
Одной семейной паре из Тюмени Российской Федерации пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги.
Об этом информирует портал «Наш город».
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По словам начальника цеха тюменского мусоросортировочного завода Виктора Загидулина, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами.
Как оказалось, тюменцы перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Вырученные деньги хранились в пакете, который перепутали с мусором и случайно выкинули в контейнер, после чего деньги вывезли на мусоросортировочный завод.
Вскоре тюменская семья приехала на мусоросортировочный завод и рассказала работникам о своей ситуации. Чтобы найти деньги, им пришлось перерыть 12 тонн мусора.
Как сообщал УНИАН, в Махачкале открыли площадку для сбора мусора с контейнерами с возможностью дальнейшей сортировки отходов. Там устроили фотосессию с детьми и надувными шарами.