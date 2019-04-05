В России семейная пара перерыла 12 тонн мусора, чтоб найти свои деньги

Тюменская семья случайно выкинула в мусор миллионы рублей.

Одной семейной паре из Тюмени Российской Федерации пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги.

Об этом информирует портал «Наш город».

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По словам начальника цеха тюменского мусоросортировочного завода Виктора Загидулина, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами.

Как оказалось, тюменцы перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Вырученные деньги хранились в пакете, который перепутали с мусором и случайно выкинули в контейнер, после чего деньги вывезли на мусоросортировочный завод.

Вскоре тюменская семья приехала на мусоросортировочный завод и рассказала работникам о своей ситуации. Чтобы найти деньги, им пришлось перерыть 12 тонн мусора.

Как сообщал УНИАН, в Махачкале открыли площадку для сбора мусора с контейнерами с возможностью дальнейшей сортировки отходов. Там устроили фотосессию с детьми и надувными шарами.