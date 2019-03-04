С детьми и шариками: в России торжественно открыли помойку (видео)

В сети запись прокомментировали сотни пользователей. Многие высмеяли помпезность освещения обязательной работы российских властей.

В Махачкале открыли площадку для сбора мусора с контейнерами с возможностью дальнейшей сортировки отходов. Там устроили фотосессию с детьми и надувными шарами.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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«Дети приходят как на парад. Фотографироваться здесь, селфи делать. Это же очень красиво. Больше других мест в Махачкале нет. Жалко без цветов, чтобы возложить», - иронизирует автор ролика.

В сети запись прокомментировали сотни пользователей. Многие высмеяли помпезность освещения обязательной работы российских властей.

"А ленточку порезали? - посмеялись местные. - Открытие года. Хоть какой-то успех".

Как сообщал УНИАН, в России морг перевели на режим самообслуживания.