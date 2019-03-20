В России прошел чемпионат по пощечинам (видео)

Победителем соревнований стал 168-килограммовый Василий Камоцкий.

В Красноярске в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show впервые прошёл чемпионат по мужским пощечинам.

Соответствующее видео в Youtube опубликовал TJournal.

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В ходе противостояния мужчины, стоявшие друг перед другом, по очереди давали сопернику пощёчины. Оппоненты были разделены тумбой для армрестлинга, которая помогала им не падать после действий соперника. Однако некоторые участники после пощёчин на ногах не удерживались.

Победителем соревнований стал Василий Камоцкий, который получил приз в 30 тыс. рублей.